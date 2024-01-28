У Київській області двоє малолітніх сестер отруїлися чадним газом

Вчора до поліції надійшло повідомлення з лікарні про госпіталізацію двох сестер 12 та 10 років.

Правоохоронці встановили, що напередодні родина приїхала на вихідні на дачу в село Торфяне. Батьки, аби обігріти будинок, розпалили піч.

Попередньо, внаслідок несправності повітропровода сталося задимлення.

Дітей терміново доставили до лікарні з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом.

"Нині життю та здоровʼю сестер нічого не загрожує. Шановні громадяни! Поліція Київщини вкотре закликає: дотримуйтесь усіх норм під час експлуатації пічного опалення та вчасно перевіряйте його стан!", - наголосили в поліції.

Отруєння чадним газом в Україні

Нагадаємо, 3 січня в одній із квартир багатоповерхівки міста Чоп на Закарпатті родина постраждала від, ймовірно, отруєння чадним газом.

А 23 грудня в Шосткинському районі Сумської області, родина отруїлась чадним газом. Дві людини загинули.

Також на початку листопада в Ужгороді ціла родина отруїлася чадним газом. Серед постраждалих двоє дітей віком 11 та 9 років, а також 6-місячне немовля.

У МОЗ дали поради, як уберегтися від отруєння чадним газом.

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