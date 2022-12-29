У Київській області - два "прильоти". У поліції розповіли про руйнування та показали наслідки

У Київській області внаслідок десятої масованої атаки російських окупантів було пошкоджено більше 20 будинків та лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова в Telegram .

Він зазначив, що поліція отримала більше 20 повідомлень про проліт ракет під час масованої ракетної атаки росіян.

У Київській області збили більше восьми російських ракет, проте є і два влучання. При цьому загиблих та травмованих немає.

"Внаслідок повітряної атаки ворога пошкоджено 21 приватний будинок, лікарню, приватне майно та дві автівки громадян. Відновлювальні роботи тривають", - написав Нєбитов.

Нагадаємо, у деяких районах Київської області виявили уламки збитих ворожих ракет.

До того ж, у поліції показали проліт російської ракети над Київською областю.

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