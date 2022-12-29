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В Киевской области - два "прилета". В полиции рассказали о разрушениях и показали последствия

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Киевская область, Четверг 29 декабря 2022 14:39
В Киевской области - два "прилета". В полиции рассказали о разрушениях и показали последствия Фото: в полиции рассказали о разрушении в Киевской области в результате прилетов (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киевской области в результате десятой массированной атаки российских оккупантов было повреждено более 20 домов и больница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небитова в Telegram.

Он отметил, что полиция получила более 20 сообщений о пролете ракет во время массированной ракетной атаки россиян.

В Киевской области сбили более восьми российских ракет, однако есть и два попадания. При этом погибших и травмированных нет.

"В результате воздушной атаки врага поврежден 21 частный дом, больница, частное имущество и два автомобиля граждан. Восстановительные работы продолжаются", - написал Небитов.

Напомним, в некоторых районах Киевской области обнаружили обломки сбитых вражеских ракет.

К тому же в полиции показали пролет российской ракеты над Киевской областью.

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Киевская область ракетный удар
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