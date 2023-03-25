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У Київській області при ДТП виникла пожежа: постраждала дитина (фото)

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Київ, Субота 25 березня 2023 23:38
У Київській області при ДТП виникла пожежа: постраждала дитина (фото) Фото: у Київській області при ДТП виникла пожежа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В Іванівській громаді Київської області сталася велика ДТП, під час якої дві машини згоріли. Один із пасажирів був травмований.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram поліції Київської області.

У Київській області при ДТП виникла пожежа: постраждала дитина (фото) Лобове зіткнення сталося за участю автомобілів Volkswagen та Daewoo Lanos. Внаслідок надзвичайної події тілесні ушкодження отримала 11-річна дитина. Решту учасників події оглядають медики.

На місці аварії працюють слідчі Вишгородського управління поліції Київської області, ДСНС та медики.

У Київській області при ДТП виникла пожежа: постраждала дитина (фото)

Раніше ми писали, що у Жашкові Черкаської області 3 березня сталася ДТП – рейсовий автобус Yutong з'їхав у кювет. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Польщі зіткнулися два мікроавтобуси, в яких перебували українці. Внаслідок аварії п'ятьох пасажирів госпіталізували.

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