У Київській області при ДТП виникла пожежа: постраждала дитина (фото)

В Іванівській громаді Київської області сталася велика ДТП, під час якої дві машини згоріли. Один із пасажирів був травмований.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram поліції Київської області.

Раніше ми писали, що у Жашкові Черкаської області 3 березня сталася ДТП – рейсовий автобус Yutong з'їхав у кювет. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Польщі зіткнулися два мікроавтобуси, в яких перебували українці. Внаслідок аварії п'ятьох пасажирів госпіталізували.

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