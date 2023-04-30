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У Київській області діти виявили протипіхотну міну з розтяжкою

Фото: діти у Київській області знайшли протипіхотну міну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області діти знайшли протипіхотну міну. Вона була у бойовому положенні з розтяжкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на селищного голову Макарова Вадима Токаря в Telegram.

Інцидент стався у суботу, 29 квітня, поблизу дороги між населеними пунктами Макарів та Гавронщина. Діти виявили протипіхотну міну МОН-50, яка була бойовому положенні.

"Примітним є факт, що міну виявили діти! З одного боку добре, що вони повідомили ДСНС, але з іншого - дітей там взагалі не повинно було бути", - зазначив він.

Небезпечний предмет знешкодили сапери ДСНС. Жителів закликали бути обережними через мінну загрозу.

Фото: поблизу Макарова діти виявили міну з розтяжкою (t.me/vadimtokar)

Нагадаємо, рятувальники пояснили українцям, які є типи протипіхотних мін та чим вони небезпечні.

Як повідомлялося, 27 квітня у Харківській області п'ятеро енергетиків підірвалися на міні, один з них загинув.

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