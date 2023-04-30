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В Киевской области дети обнаружили противопехотную мину с растяжкой

Фото: дети в Киевской области нашли противопихотную мину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области дети обнаружили противопехотную мину. Она была в боевом положении с растяжкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу поселка Макарова Вадима Токаря в Telegram.

Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, возле дороги между населенными пунктами Макаров и Гавронщина. Дети обнаружили противопехотную мину МОН-50, которая была в боевом положении.

"Примечателен факт, что мину обнаружили дети! С одной стороны хорошо, что они сообщили ГСЧС, но с другой - детей там вообще не должно было быть", - отметил он.

Опасный предмет обезвредили саперы ГСЧС. Жителей призвали быть осторожными из-за минной угрозы.

Фото: вблизи Макарова дети обнаружили мину с растяжкой (t.me/vadimtokar)

Напомним, спасатели объяснили украинцам, какие типы противопехотных мин и чем они опасны.

Как сообщалось, 27 апреля в Харьковской области пятеро энергетиков взорвались на мине, один из них погиб.

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Киевская областьГСЧСдіти