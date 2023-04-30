В Киевской области дети обнаружили противопехотную мину с растяжкой

В Киевской области дети обнаружили противопехотную мину. Она была в боевом положении с растяжкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу поселка Макарова Вадима Токаря в Telegram.
Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, возле дороги между населенными пунктами Макаров и Гавронщина. Дети обнаружили противопехотную мину МОН-50, которая была в боевом положении.
"Примечателен факт, что мину обнаружили дети! С одной стороны хорошо, что они сообщили ГСЧС, но с другой - детей там вообще не должно было быть", - отметил он.
Опасный предмет обезвредили саперы ГСЧС. Жителей призвали быть осторожными из-за минной угрозы.
Фото: вблизи Макарова дети обнаружили мину с растяжкой (t.me/vadimtokar)
Напомним, спасатели объяснили украинцам, какие типы противопехотных мин и чем они опасны.
Как сообщалось, 27 апреля в Харьковской области пятеро энергетиков взорвались на мине, один из них погиб.
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