В Киевской области дети обнаружили противопехотную мину с растяжкой

Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, возле дороги между населенными пунктами Макаров и Гавронщина. Дети обнаружили противопехотную мину МОН-50, которая была в боевом положении.

"Примечателен факт, что мину обнаружили дети! С одной стороны хорошо, что они сообщили ГСЧС, но с другой - детей там вообще не должно было быть", - отметил он.

Опасный предмет обезвредили саперы ГСЧС. Жителей призвали быть осторожными из-за минной угрозы.

Фото: вблизи Макарова дети обнаружили мину с растяжкой (t.me/vadimtokar)