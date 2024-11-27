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У Київській області чути звуки вибухів: сили ППО збивають дрони

Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 27 листопада у Київській області чути звуки вибухів. Військові зафіксували дрони, по ворожі цілям працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 02:35.

Крім того, українців закликали не фотографувати та не знімати на відео роботу українських захисників.

"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - додали у КОВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:43 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях. Крім того, темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований півострів Крим.

Нагадаємо, що кілька годин тому повітряну тривогу оголосили в Києві. Її причиною теж стали ворожі дрони.

Після цього в столиці було чути вибухи. У КМВА повідомили, що в місті працює ППО по ворожих цілях у повітрі.

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