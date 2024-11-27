В Киевской области слышны звуки взрывов: силы ПВО сбивают дроны

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 02:35.

Кроме того, украинцев призывали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников на видео.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - добавили в КОВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:43 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях. Кроме того, темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный полуостров Крым.