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В Киевской области слышны взрывы, работают Силы ПВО

Понедельник 04 ноября 2024 00:41
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В Киевской области слышны взрывы, работают Силы ПВО Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 4 ноября в Киевской области слышны взрывы. По вражеским дронам работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении в 00:29.

В КОВА призвали людей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Кроме того, подчеркнули, о необходимости соблюдать информационную тишину, а именно - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:40 карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом.

В Киевской области слышны взрывы, работают Силы ПВО

Напомним, что прошлой ночью из-за атаки российский дорогов в пяти районах киевской области были повреждения. Тревога продолжалась около 11 часов.

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