В Киевской области слышны взрывы, работают Силы ПВО

В ночь на 4 ноября в Киевской области слышны взрывы. По вражеским дронам работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении в 00:29.

В КОВА призвали людей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Кроме того, подчеркнули, о необходимости соблюдать информационную тишину, а именно - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:40 карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом.