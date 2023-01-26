У Київській області чути вибухи: працюють сили ППО

У Київській області вранці 26 січня під час масштабної повітряної тривоги спрацювала система протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Київської ОВА.
"У Київській області працює ППО. Не ігноруйте небезпеку – залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Нічого не знімаємо та не публікуємо", - йдеться у повідомленні військової адміністрації.
Тим часом Telegram-канали повідомляють, що після збиття ракети над одним із населених пунктів області піднімається дим.
Нагадаємо, по всій Україні з самого ранку оголошено масштабну повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну загрозу.
Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українські військові вже збили перші ворожі ракети.
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