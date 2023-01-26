В Киевской области слышны взрывы: работают силы ПВО

В Киевской области утром 26 января во время масштабной воздушной тревоги сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

"В Киевской области работает ПВО. Не игнорируйте опасность – оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Ничего не снимаем и не публикуем", - говорится в сообщении военной администрации.

Тем временем Telegram-каналы сообщают, что после сбития ракеты над одним из населенных пунктов области поднимается дым.