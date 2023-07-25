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У Київській області чути вибухи, працює ППО

Фото: на Київщині чути вибухи, працює ППО (facebook.com/mvs_gov_ua)
Автор: Константин Широкун

У Київській області, неподалік столиці, було чути вибухи сьогодні вночі, 25 липня. Повідомляється про роботу сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"В області працює ППО. Перебувайте в безпеці до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні начальника КМВА Сергія Попка.

Раніше у Повітряних силах України попередили, що у Київській та низці інших областей існує загроза атаки дронами-камікадзе типу "Шахед".

Атака дронів на Київську область

Російські війська в останні місяці посилили комбіновані атаки на Київ та область із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів.

Так, уночі 2 липня російські окупанти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Росіяни запустили "Шахеди" у напрямку до столиці. Тож у Києві та області було голосно через роботу ППО.

У районі столиці всі ворожі безпілотники збили, проте на Київщині уламки збитих ворожих дронів-камікадзе впали на приватні будинки. Внаслідок атаки було пошкоджено три приватні будинки, постраждав чоловік.

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Київська областьвибухиПВОВторгнення Росії до України