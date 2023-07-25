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В Киевской области слышны взрывы, работает ПВО

Фото: в Киевской области слышны взрывы, работает ПВО (facebook.com/mvs_gov_ua)
Автор: Константин Широкун

В Киевской области, неподалеку от столицы были слышны взрывы сегодня ночью, 25 июля. Сообщается о работе сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"В области работает ПВО. Находитесь в безопасности до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении начальника КГВА Сергея Попко.

Ранее в Воздушных силах Украины предупредили, что в Киевской и ряде других областей существует угроза атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".

Атака дронов на Киеввкую область

Российские войска в последние месяцы усилили комбинированные атаки на Киев и область с применением дронов-камикадзе и ракет различных типов.

Так, 2 июля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Россияне запустили "Шахеды" в направлении столицы. Поэтому в Киеве и области было громко из-за работы ПВО.

В районе столицы все вражеские беспилотники сбили, однако в Киевской области обломки сбитых вражеских дронов-камикадзе упали на частные дома. В результате атаки были повреждены три частных дома, пострадал мужчина.

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