В Київській області четверо рибалок провалились під лід. Пошуки ще тривають

За даними ДСНС, сьогодні о 15:07 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про те, що на водоймі в селі Іванівка Узинської територіальної громади троє людей провалилися під кригу.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що двоє рибалок на середині ставу провалилися під лід, а двоє небайдужих чоловіків кинулись їм на допомогу, в результаті чого під кригою опинилися всі четверо.

Одного з чоловіків ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу витягнули працівники Національної поліції, які були на місці події.

"За допомогою човна та рятувальної мотузки рятувальники дістали з води ще двох чоловіків, всіх потерпілих передали медикам для надання медичної допомоги". - заявили в ДСНС.

Наразі інформація щодо останнього учасника події встановлюється, тривають пошукові дії.