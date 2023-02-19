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В Київській області четверо рибалок провалились під лід. Пошуки ще тривають

Фото: рибалки впалипід воду в Києвській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 лютого, в Київській області четверо рибалок впали під лід. Наразі трьох з них вже вдалося врятувати, проте пошуки четвертого ще тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, сьогодні о 15:07 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про те, що на водоймі в селі Іванівка Узинської територіальної громади троє людей провалилися під кригу.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що двоє рибалок на середині ставу провалилися під лід, а двоє небайдужих чоловіків кинулись їм на допомогу, в результаті чого під кригою опинилися всі четверо.

Одного з чоловіків ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу витягнули працівники Національної поліції, які були на місці події.

"За допомогою човна та рятувальної мотузки рятувальники дістали з води ще двох чоловіків, всіх потерпілих передали медикам для надання медичної допомоги". - заявили в ДСНС.

Наразі інформація щодо останнього учасника події встановлюється, тривають пошукові дії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Рівному троє дітей провалились під кригу.

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