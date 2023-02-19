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В Киевской области четверо рыбаков провалились под лед. Поиски еще продолжаются

Фото: рыбаки упали под воду в Киевской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 февраля, в Киевской области четверо рыбаков упали под лед. В настоящее время троих из них уже удалось спасти, однако поиски четвертого еще продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным ГСЧС, сегодня в 15:07 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что на водоеме в селе Ивановка Узинской территориальной громады три человека провалились под лед.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что два рыбака в середине пруда провалились под лед, а двое неравнодушных мужчин бросились им на помощь, в результате чего под льдом оказались все четверо.

Одного из мужчин еще до прибытия пожарно-спасательного подразделения вытащили работники Национальной полиции, которые были на месте происшествия.

"С помощью лодки и спасательной веревки спасатели извлекли из воды еще двух мужчин, всех пострадавших передали медикам для оказания медицинской помощи". – заявили в ГСЧС.

Сейчас информация о последнем участнике события устанавливается, продолжаются поисковые действия.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Ровно трое детей провалились под лед .

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Владимир РыбакГСЧСлідполиция