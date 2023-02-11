В Рівному троє дітей провалились під кригу
Сьогодні, 11 лютого, в Рівному троє дітей провалились під кригу. Пошуки одного з них ще тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію.
За даними поліції, сьогодні близько 18:45 до них надійшло повідомлення, що троє хлопців провалилось під кригу.
За попередньою інформацією, у водоймі на мікрорайоні Ювілейний, під кригу провалились троє підлітків, орієнтовно 14 років.
Двох із них вдалося врятувати. Наразі хлопці перебувають у лікарні, їх стан оцінюють медики. Проте пошуки ще одного парубка тривають.
"На місці події працюють усі відповідні служби", - заявили правоохоронці.
Зазначимо, в поліції наголосили не виходити на лід, якщо його товщина менш як 7 см.
Нагадаємо, днями під Києвом 11-річний хлопчик провалився під лід. Нажаль врятувати його не вдалось.
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