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У Київській області через вибух газового балона постраждала одна людина

Обухівський район, Київська область, П'ятниця 24 листопада 2023 12:03
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У Київській області через вибух газового балона постраждала одна людина Фото: у Київській області через вибух газового балона постраждала одна людина (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

У приватному житловому будинку у Київській області вибухнув газовий балон у п'ятницю, 24 листопада. Внаслідок інциденту постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомили рятувальники, подія сталася у приватному житловому будинку в селі Жуківці Обухівського району.

За попередньою інформацією, постраждала людина. Також зруйновано будинок.

Рятувальники закликають українців дотримуватися правил безпеки під час експлуатації газових балонів.

Вибухи газу в Україні

Нагадаємо, у жовтні у 8-квартирному житловому будинку у Чернівцях стався вибух через витік газу на першому поверсі. Через це травмувалися дві людини.

Раніше у серні у багатоквартирному будинку у Полтаві також стався вибух. Причиною, ймовірно, був витік газу.

А вранці 22 червня в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. За інформацією ДСНС, зруйновано чотири квартири та ще шість пошкоджено. Також відомо про трьох загиблих людей та дев'ятьох постраждалих.

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Київська область ДСНС Вибух газу
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