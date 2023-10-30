У Чернівцях стався вибух газу у будинку: є травмовані

У 8-квартирному житловому будинку у Чернівцях стався вибух через витік газу на першому поверсі. Через це травмувалися дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Зазначається, що рятувальники евакуювали постраждалих та передали медикам.

Що робити у разі появи запаху газу вдома:

негайно припиніть користування газовими приладами;

не розпалюйте вогню, не вмикайте і не вимикайте електроосвітлення;

перекрийте крани до/на газових приладах;

провітріть приміщення

викличте аварійну службу за номерами 104, покинувши приміщення.

Надзвичайні ситуації в Україні

Нагадаємо, у серні у багатоквартирному будинку у Полтаві також стався вибух. Причиною, ймовірно, був витік газу.

А вранці 22 червня в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. За інформацією ДСНС, зруйновано чотири квартири та ще шість пошкоджено. Також відомо про трьох загиблих людей та дев'ятьох постраждалих.

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