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У Чернівцях стався вибух газу у будинку: є травмовані

Чернівці, Понеділок 30 жовтня 2023 13:32
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У Чернівцях стався вибух газу у будинку: є травмовані Фото: у Чернівцях стався вибух газу у будинку (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У 8-квартирному житловому будинку у Чернівцях стався вибух через витік газу на першому поверсі. Через це травмувалися дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що рятувальники евакуювали постраждалих та передали медикам.

Що робити у разі появи запаху газу вдома:

  • негайно припиніть користування газовими приладами;
  • не розпалюйте вогню, не вмикайте і не вимикайте електроосвітлення;
  • перекрийте крани до/на газових приладах;
  • провітріть приміщення
  • викличте аварійну службу за номерами 104, покинувши приміщення.

Надзвичайні ситуації в Україні

Нагадаємо, у серні у багатоквартирному будинку у Полтаві також стався вибух. Причиною, ймовірно, був витік газу.

А вранці 22 червня в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. За інформацією ДСНС, зруйновано чотири квартири та ще шість пошкоджено. Також відомо про трьох загиблих людей та дев'ятьох постраждалих.

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Вибух газу Чернівці ДСНС
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