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В Киевской области из-за взрыва газового баллона пострадал один человек

Обуховский район, Киевская область, Пятница 24 ноября 2023 12:03
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В Киевской области из-за взрыва газового баллона пострадал один человек Фото: в Киевской области из-за взрыва газового баллона пострадал один человек (facebook.com)
Автор: Татьяна Степанова

В частном жилом доме в Киевской области взорвался газовый баллон в пятницу, 24 ноября. В результате инцидента пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщили спасатели, произошедшее произошло в частном жилом доме в селе Жуковцы Обуховского района.

По предварительной информации, пострадал человек. Также разрушен дом.

Спасатели призывают украинцев соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых баллонов.

Взрывы газа в Украине

Напомним, в октябре в 8-квартирном жилом доме в Черновцах произошел взрыв из-за утечки газа на первом этаже. Из-за этого травмировались два человека.

Ранее в августе в многоквартирном доме в Полтаве также произошел взрыв. Причиной, вероятно, была утечка газа.

А утром 22 июня в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. По информации ГСЧС, разрушены четыре квартиры и еще шесть повреждены. Также известно о трех погибших и девяти пострадавших.

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Киевская область ГСЧС Взрыв газа
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