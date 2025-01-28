У Київській області через уламки дронів горів музей ретро-автомобілів

У ніч на 28 січня, через падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату (БпЛА), загорівся музей ретро-автомобілів. Частина транспортних засобів в ангарі була знищена й пошкоджена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал виконувача обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації (ОВА) Миколи Калашника.
"Унаслідок ворожої атаки БпЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 м2. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено", - написав в.о. голови Київської ОВА.
Загалом уламки дронів були зафіксовані в трьох районах області. У двох з них пошкоджені:
Постраждалих й влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури внаслідок обстрілу немає.
Наразі оперативні групи продовжують ліквідовувати наслідки атаки.
Від початку повномасштабної війни Росія регулярно обстрілює територію України, застосовуючи абсолютно різний спектр озброєння: безпілотники, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи), ракети різних типів й не тільки. Зокрема ворог вдається систематично й до нічних атак. У ніч на 28 січня дрони росіян фіксували над Києвом через що була оголошена повітряна тривога.
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