"В результате вражеской атаки БПЛА в области обломками сбитой цели повреждено помещение, в котором был расположен музей ретро-автомобилей. Работники ГСЧС потушили пожар на площади 600 м2. Предварительно, в ангаре уничтожено 9 транспортных средств и 27 повреждено", - написал и.о. председателя Киевской ОГА.

Фото: в Киевской области из-за обломков дронов горел музей ретро-автомобилей (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Падение обломков в трех районах области

В общем обломки дронов были зафиксированы в трех районах области. В двух из них повреждены:

2 частных дома;

3 нежилых помещения;

3 автомобиля.

Пострадавших и попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры в результате обстрела нет.

Сейчас оперативные группы продолжают ликвидировать последствия атаки.