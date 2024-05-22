У Київській області через пожежу в будинку загинули три людини, серед жертв є дитина

Рятувальники розповіли, що полум'ям було охоплено житловий будинок, площею орієнтовно 98 "квадратів".

"Під час роботи вогнеборці виявили трьох загиблих 1973, 1978 та 2015 років народження", - передали надзвичайники.

В ДСНС додали, що пожежу в будинку було ліквідовано. Наразі причина вогняної НП встановлюється

Також надзвичайники показали фото з місця події 21 травня:

Нагадаємо, село Дитятки розташовано на межі Чорнобильської зони відчуження. За даними за 2021 рік, у населеному пункті проживала 571 особа.

Інші пожежі з фатальними наслідками

Раніше повідомлялося, що в березні в столиці в Шевченківському районі горіла багатоповерхівка, внаслідок події там загинула жінка.

Також перед тим навесні сталася пожежа в багатоповерхівці і в Харкові. Як повідомили рятувальники, внаслідок інциденту тоді загинули двоє людей.

Наприкінці зими через пожежу під Краматорськом Донецької області загинула дитина.