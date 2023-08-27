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У Київській області через нічну атаку пошкоджені будинки, є постраждалі

Фото: у Київській області через нічну атаку є постраждалі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області через російську ракетну атаку 27 серпня пошкоджені будинки. Двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Цієї ночі повітряна тривога у Київській області тривала майже три години. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети, влучань не було.

Проте через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київської області пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших - вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено два автомобілі та ангар для зберігання сільгосптехніки.

"Дві особи були травмовані. Люди отримали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака

Цієї ночі в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про пуски крилатих ракет з Ту-95МС.

Під час повітряної тривоги ППО спрацювала у Черкаській та Київській областях. Влада столиці повідомила, що всі ворожі цілі, які рухалися на Київ, були знищені.

Пізніше Повітряні сили уточнили, що було зафіксовано пуски восьми об'єктів. Чотири крилаті ракети було збиті. Інші цілі, ймовірно, були хибними.

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