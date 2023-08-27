RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области из-за ночной атаки повреждены дома, есть пострадавшие

Фото: в Киевской области из-за ночной атаки есть пострадавшие (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области из-за российской ракетной атаки 27 августа повреждены дома. Два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

Этой ночью воздушная тревога в Киевской области длилась около трех часов. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские ракеты, попаданий не было.

Однако из-за падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевской области повреждены 10 частных домов. Один имеет значительные повреждения, у других - выбиты окна, двери, крыши, иссеченные фасады.

Кроме того, в результате атаки повреждены два автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники.

"Два человека были травмированы. Люди получили помощь на месте", - говорится в сообщении.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов показал фотографии последствий ночной атаки.

 

Фото: обломки ракет повредили дома (t.me/andrii_nebytov)

Ночная атака

Этой ночью в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Командование Воздушных сил ВСУ сообщало о пусках крылатых ракет с Ту-95МС.

Во время воздушной тревоги ПВО сработала в Черкасской и Киевской областях. Власти столицы сообщили, что все вражеские цели, двигавшиеся на Киев, были уничтожены.

Позже Воздушные силы уточнили, что были зафиксированы пуски восьми объектов. Четыре крылатых ракеты были сбиты. Другие цели, вероятно, были ошибочны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьракетиракетна атакаПВОВойна в УкраинеВойна России против Украины