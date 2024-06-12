UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області через атаку РФ сталася пожежа на промисловому обʼєкті

Фото: у Київській області спалахнула пожежа на промисловому обʼєкті (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Вадим Ребрина

Цієї ночі ворог атакував Київську область ракетами та ударними БпЛА. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано, проте сталася пожежа через падіння уламків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

В регіоні активно працювали сили протиповітряної оборони.

Внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення – різану рану ноги. Медичну допомогу надано на місці. Від госпіталізації постраждалий відмовився.

О 7:00 зафіксовано пошкодження низки обʼєктів у двох районах області, які сталися через падіння уламків.

Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Наразі до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці. Всього залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.

Через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж.

В іншому районі загорілося складське приміщення.

 Фото: у МВС показали кадри з пожежі в Київській області (t.me/mvs_ukraine)

 

Нагадаємо, в ніч на 12 червня Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет з російських літаків ТУ-95мс. Вибухи пролунали у Києві.

Водночас тривала розпочата перед тим атака ударними БПЛА. Вибухи лунали у Дніпропетровській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні