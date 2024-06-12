У Київській області через атаку РФ сталася пожежа на промисловому обʼєкті

Цієї ночі ворог атакував Київську область ракетами та ударними БпЛА. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано, проте сталася пожежа через падіння уламків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.
В регіоні активно працювали сили протиповітряної оборони.
Внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення – різану рану ноги. Медичну допомогу надано на місці. Від госпіталізації постраждалий відмовився.
О 7:00 зафіксовано пошкодження низки обʼєктів у двох районах області, які сталися через падіння уламків.
Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Наразі до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці. Всього залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.
Через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж.
В іншому районі загорілося складське приміщення.
Нагадаємо, в ніч на 12 червня Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет з російських літаків ТУ-95мс. Вибухи пролунали у Києві.
Водночас тривала розпочата перед тим атака ударними БПЛА. Вибухи лунали у Дніпропетровській області.
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