RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области из-за атаки РФ произошел пожар на промышленном объекте

Фото: в Киевской области вспыхнул пожар на промышленном объекте (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Вадим Ребрина

Этой ночью враг атаковал Киевскую область ракетами и ударными БПЛА. Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксированы, однако произошел пожар из-за падения обломков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

В регионе активно работали силы противовоздушной обороны.

В результате падения обломков один человек получил ранение – резаную рану ноги. Медицинская помощь оказана на месте. От госпитализации пострадавший отказался.

В 7:00 зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области, которые произошли из-за падения обломков.

В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. К ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци. Всего привлечены более 105 человек и 30 единиц техники.

Из-за падения обломков также поврежден частный дом, АЗС, гараж.

В другом районе загорелось складское помещение.

Фото: в МВД показали кадры пожара в Киевской области (t.me/mvs_ukraine)

Напомним, в ночь на 12 июня Воздушные Силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет с российских самолетов ТУ-95мс. Взрывы раздались в Киеве.

В то же время продолжалась начатая перед этим атака ударными БПЛА. Взрывы раздавались в Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине