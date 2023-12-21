У Київській області через атаку дронів сталася пожежа (фото, відео)

Зазначимо, що місцева влада повідомляє про падіння уламків дронів, а Державна служба з надзвичайних ситуацій - про влучання безпілотників.

Відомо, що внаслідок нічної атаки спалахнула пожежа на один зі складів цивільного підприємства. Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів повністю ліквідовано. Як зазначають рятувальники, склад знищений, сталася руйнація конструкцій.

Крім того, вибиті вікна та пошкоджені стіни чотириповерхової будівлі та двох складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено 8 автомобілів.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Відповідальні служби продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків нічного удару.

Фото: у Київській області спалахнула пожежа через атаку дронів (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нічна атака

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 дронів-камікадзе з трьох напрямків: мис Чауда (Крим), Приморсько-Ахтарськ та Курськ (Росія). Атака дронів відбувалася хвилями в різний час в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.

Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, сили протиповітряної оборони збили 34 "шахеди".

Відомо, що у Полтавській області уламки збитих дронів впали на житловий будинок, є руйнування.