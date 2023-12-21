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В Киевской области из-за атаки дронов произошел пожар (фото, видео)

Фото: в Киевской области вспыхнул пожар из-за атаки дронов (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Киевскую область атаковали дроны-камикадзе ночью 21 декабря. В результате в одном из районов вспыхнул пожар на складе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Руслана Кравченко в Telegram и ГСЧС.

Отметим, что местные власти сообщают о падении обломков дронов, а Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - о попадании беспилотников.

 

Известно, что в результате ночной атаки вспыхнул пожар на один из складов гражданского предприятия. По состоянию на 1:07 пожар на площади 1500 метров полностью ликвидирован. Как отмечают спасатели, склад уничтожен, произошло разрушение конструкций.

Кроме того, выбиты окна и повреждены стены четырехэтажного здания и двух складских зданий, расположенных рядом. Повреждены 8 автомобилей.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Ответственные службы продолжают работу по ликвидации и фиксации последствий ночного удара.

 

Фото: в Киевской области вспыхнул пожар из-за атаки дронов (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Ночная атака

Этой ночью россияне выпустили по Украине 35 дронов-камикадзе из трех направлений: мыс Чауда (Крым), Приморско-Ахтарск и Курск (Россия). Атака дронов происходила волнами в разное время в период с 20:00 20 декабря по 03:30 21 декабря.

Как отметили Воздушные силы ВСУ, силы противовоздушной обороны сбили 34 "шахеда".

Известно, что в Полтавской области обломки сбитых дронов упали на жилой дом, есть разрушения.

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Киевская областьГСЧСатака дроновПожарВойна в Украине