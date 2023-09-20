У Київській області автомобіль підірвався на міні, водій загинув

Через наїзд на вибухонебезпечний предмет у лісі в Київській області загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

20 вересня рятувальникам повідомили про загоряння лісу між двома населеними пунктами Іванківської територіальної громади Київської області.

Коли спеціалісти прибули на місце, то з’ясували, що легковий автомобіль наїхав на міну. Через це загинув водій, чоловік 1994 року народження. Також виникло загорання, яке рятувальники оперативно ліквідували.

У ДСНС наголошують, що деокуповані території, на жаль, ще тривалий час будуть потенційно небезпечними для громадян. Тому місцевих мешканців закликають утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, місць, де велися бойові дії.

Надзвичайні ситуації

Нагадаємо, 17 вересня у селі Гнідин Київської області здетонував боєприпас. Через інцидент один чоловік загинув, ще один - отримав осколкові поранення.

До цього у Вишневому Київської області чоловік загинув через вибух гранати. Це могло бути суїцидом.

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