Через вибух гранати в Київській області загинув чоловік, ще один отримав поранення

У селі Гнідин Київської області здетонував боєприпас, через що один чоловік загинув, ще один - отримав осколкові поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

О 18:43 годині 17 вересня поліція отримала повідомлення про вибух у одному із садових товариств Золочівської громади.

Через детонацію вибухового предмета 33-річний чоловік загинув на місці, а його 28-річного брата з осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доставили до лікарні.

Поліція встановила, що детонація, імовірно, відбулася через необережне поводження з бойовим припасом.

На місці події виявили ручну осколочну гранату наступального типу РГН з вкрученим підривачем типу УДЗ.

Нагадаємо, нещодавно у Вишневому Київської області чоловік загинув через вибух гранати, це могло бути самогубством.

Раніше нетверезий чоловік у центрі Кропивницького погрожував людям підірвати гранату на АЗС. Але коли він зрозумів, що на місце їде поліція, то вирішив втекти. Проте правоохоронці вистрілили на попередження та затримали його.

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