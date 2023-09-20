В Киевской области автомобиль взорвался на мине, водитель погиб

Из-за наезда на взрывоопасный предмет в лесу в Киевской области погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

20 сентября спасателям сообщили о возгорании леса между двумя населенными пунктами Иванковской территориальной громады Киевской области.

Когда специалисты прибыли на место, выяснили, что легковой автомобиль наехал на мину. В результате погиб водитель, мужчина 1994 года рождения. Также возникло возгорание, которое спасатели оперативно ликвидировали.

В ГСЧС отмечают, что деоккупированные территории, к сожалению, еще долго будут потенциально опасными для граждан. Поэтому местных жителей призывают воздерживаться от посещения лесов, лесополос, полей, мест, где велись боевые действия.

Чрезвычайные ситуации

Напомним, 17 сентября в селе Гнедин Киевской области сдетонировал боеприпас. Из-за инцидента один мужчина погиб, еще один - получил осколочные ранения.

До этого в Вишневом Киевской области мужчина погиб из-за взрыва гранаты. Это могло быть суицидом.

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