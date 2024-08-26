Атака РФ по Київській ГЕС: в ОВА розповіли про наслідки, та коли відкриють рух дамбою

За його словами, через ранкову атаку росіян було обмежено проїзд дамбою Київської ГЕС. Його відновлять орієнтовно о 16:00-17:00.

"Хочу повідомити всім, що проїзд через дамбу Київської ГЕС відкриється приблизно о 16:00, якщо не буде додаткових повітряних тривог та атак. Зараз якраз всі служби займаються на місці ліквідацією наслідків цієї атаки", - сказав він.

Кравченко уточнив, що загроз для Київської ГЕС наразі немає, адже її не можна зруйнувати ракетами. І уточнив, що дамба "критичних пошкоджень" не зазнала: "Все правильно. Дякуємо силам ППО".

У Facebook він розповів, що руйнування фіксуються в усіх 7 районах області. Наразі зафіксовано пошкодження енергетичних обʼєктів, понад 40 будинків, 5 автомобілів, складських приміщень, гаражів, парканів.

"Через проблеми з енергопостачанням ми оперативно відкрили понад 340 пунктів незламності, де люди можуть підзарядити свої телефони та гаджети", - написав Кравченко у Facebook.

Нагадаємо, першим про влучання в ГЕС повідомив керівник ЦПД РНБО Олександр Коваленко.

"Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини", - написав він.

Що відомо про Київську ГЕС

Київська ГЕС - одна з ключових гідроелектростанцій України, розташована на річці Дніпро в місті Вишгород, неподалік від Києва. Вона є частиною Дніпровського каскаду ГЕС і була побудована для вироблення електроенергії та регулювання водних ресурсів. Її будівництво почалося у 1960-х роках, а завершено в 1968 році.

ГЕС відіграє важливу роль у забезпеченні електроенергією Київського регіону і регулюванні водного режиму Дніпра. Київська ГЕС має потужність приблизно 400 МВт і допомагає стабілізувати рівень води в Київському водосховищі, яке використовується для енергетичних, рекреаційних та водопостачальних потреб.

Крім енергетичної функції, Київська ГЕС також відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки регіону, адже контролює рівень води в Дніпрі, що може запобігати повеням у Києві та навколишніх територіях.