Атака РФ по Киевской ГЭС: в ОГА рассказали о последствиях, и когда откроют движение по дамбе

По его словам, из-за утренней атаки россиян был ограничен проезд по дамбе Киевской ГЭС. Его возобновят ориентировочно в 16:00-17:00.

"Хочу сообщить всем, что проезд через дамбу Киевской ГЭС откроется примерно в 16:00, если не будет дополнительных воздушных тревог и атак. Сейчас все службы занимаются на месте ликвидацией последствий этой атаки", - сказал он.

Кравченко уточнил, что угроз Киевской ГЭС пока нет, ведь ее нельзя разрушить ракетами. И уточнил, что дамба "критических повреждений" не получила: "Все правильно. Спасибо силам ПВО".

В Facebook он рассказал, что разрушения фиксируются во всех 7 районах области. В настоящее время зафиксированы повреждения энергетических объектов, более 40 домов, 5 автомобилей, складских помещений, гаражей, заборов.

"Из-за проблем с энергоснабжением мы оперативно открыли более 340 пунктов несокрушимости, где люди могут подзарядить свои телефоны и гаджеты", - написал Кравченко в Facebook.

Напомним, первым о попадании в ГЭС сообщил руководитель ЦПИ СНБО Александр Коваленко.

"По плотине Киевской ГЭС - угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит - там был подрыв изнутри", - написал он.

Что известно о Киевской ГЭС

Киевская ГЭС – одна из ключевых гидроэлектростанций Украины, расположенная на реке Днепр в городе Вышгород, недалеко от Киева. Она является частью Днепровского каскада ГЭС и построена для выработки электроэнергии и регулирования водных ресурсов. Ее строительство началось в 1960-х годах, а завершено в 1968 году.

ГЭС играет немаловажную роль в обеспечении электроэнергией Киевского региона и регулировании водного режима Днепра. Киевская ГЭС имеет мощность около 400 МВт и помогает стабилизировать уровень воды в Киевском водохранилище, которое используется для энергетических, рекреационных и водоснабжающих нужд.

Кроме энергетической функции, Киевская ГЭС также играет важную роль в обеспечении безопасности региона, ведь контролирует уровень воды в Днепре, что может предотвращать наводнения в Киеве и окрестных территориях.