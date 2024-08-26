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Атака РФ на Київ: на підступах до столиці було знищено майже 20 дронів

Понеділок 26 серпня 2024 15:55
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Атака РФ на Київ: на підступах до столиці було знищено майже 20 дронів Ілюстративне фото: біля Києва ППО знищило майже 20 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

З ранку понеділка, 26 серпня, Російська Федерація завдавала ударів по Україні. Однією з цілей була столиця - Київ, де сигнал повітряної тривоги сумарно тривав понад 8 годин.

Про це повідомляж РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

За даними відомства, сигнал повітряної тривоги у Києві сьогодні сумарно тривав 8 з половиною годин.

Зокрема, протягом ночі було знищено до десятка ворожих дронів. Та приблизно така сама кількість - під час денної атаки дронів.

"Загалом було виявлено та знищено майже 20 безпілотників ворога, які прямували на столицю. Бойова робота велася на підступах до Києва", - сказано у повідомленні.

Масований обстріл 26 серпня

У понеділок вранці, 26 серпня, Росія провела чергову масовану атаку на Україну. Повітряні сили України повідомляють, що росіяни піднімали в повітря десять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також виводили ракетоносії в Чорне море.

Під час атаки однією з цілей росіян була столиця України - Київ. Вже відомо, що у Київській області внаслідок обстрілів було пошкоджено два енергооб'єкти. Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Керівник ЦПД РНБО Олександр Коваленко підтвердив інформацію щодо влучання в греблю ГЕС у Вишгороді під Києвом.

"Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини", - написав він.

Також відомо, що ППО у Києві знищила приблизно півтора десятка ракет.

Про те, чим важлива Київська ГЕС для енергетики України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Київ Війна в Україні Повітряна тривога Атака дронів
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Атака РФ на Київ: на підступах до столиці було знищено майже 20 дронів
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