Київський фунікулер закривають на ремонт

Київський фунікулер закривають на щорічний плановий ремонт. Він триватиме з 20 липня по 22 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Як зазначається, фахівці відремонтують машинний, компресорний та тиристорний зали, а ще обстежать троси, контактну мережу та частково замінять шпали. Також виконають поточний ремонт вагонів.
Наприкінці проведуть статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням.
Фунікулер у Києві
Нагадаємо, що минулої весни під час активних бойових дій під Києвом фунікулер законсервували, оскільки підйомник має статус пам'ятника архітектури, історії, науки та техніки.
Після чого у червні минулого року фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт. І вже із жовтня він відновив свою роботу після планового ремонту.
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