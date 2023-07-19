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Киевский фуникулер закрывают на ремонт

Фото: киевский фуникулер закрывают на ремонт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Киевский фуникулер закрывается на ежегодный плановый ремонт. Он продлится с 20 июля по 22 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как отмечается, специалисты отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы, а также обследуют тросы, контактную сеть и частично заменят шпалы. Также выполнят текущий ремонт вагонов.

В конце проведут статические и динамические испытания агрегатов под погрузкой.

Фуникулер в Киеве

Напомним, что прошлой весной во время активных боевых действий под Киевом фуникулер был законсервирован, поскольку подъемник имеет статус памятника архитектуры, истории, науки и техники.

После чего в июне прошлого года фуникулер прошел плановый ежегодный ремонт . И уже с октября он возобновил свою работу после планового ремонта.

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Киев