Київський дата-центр “Омега Телеком” припиняє роботу після атаки РФ (фото)

Після масованої ворожої атаки у Києві припиняє роботу дата-центр “Омега Телеком”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії “Омега Телеком”.
“Маємо констатувати факт: після масованої ворожої атаки Київський дата-центр ‘Омега Телеком’ припиняє свою роботу”, - йдеться у зверненні до партнерів.
Компанія продовжує відновлювати канали зв’язку та доступ до інтернету на запасних майданчиках.
“Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося!”, - наголосили в “Омега Телеком”.
Довідка. Дата-центр - це місце, де стоять сервери, системи зберігання даних та все обладнання для їхньої роботи. Від таких об’єктів залежить робота сайтів, застосунків, інтернет-провайдерів, бізнесу та онлайн-торгівлі.
Росія атакує дата-центри в Україні вже не вперше. Протягом останнього тижня під удари потрапляли й інші подібні об’єкти.
Нагадаємо, 1 жовтня російський удар знищив у Києві дата-центр “Парковий”.
Об’єкт повністю припинив роботу, а дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках у ЄС.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про посилення захисту дата-центрів та інших об’єктів зв’язку.
За його словами, це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб.