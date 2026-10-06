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Київський дата-центр “Омега Телеком” припиняє роботу після атаки РФ (фото)

09:42 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: ворожа атака зупинила київський дата-центр (facebook.com/omegatelecom2012)

Після масованої ворожої атаки у Києві припиняє роботу дата-центр “Омега Телеком”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії “Омега Телеком”.

“Маємо констатувати факт: після масованої ворожої атаки Київський дата-центр ‘Омега Телеком’ припиняє свою роботу”, - йдеться у зверненні до партнерів.

Компанія продовжує відновлювати канали зв’язку та доступ до інтернету на запасних майданчиках.

“Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося!”, - наголосили в “Омега Телеком”.

Довідка. Дата-центр - це місце, де стоять сервери, системи зберігання даних та все обладнання для їхньої роботи. Від таких об’єктів залежить робота сайтів, застосунків, інтернет-провайдерів, бізнесу та онлайн-торгівлі.

Росія атакує дата-центри в Україні вже не вперше. Протягом останнього тижня під удари потрапляли й інші подібні об’єкти.

Нагадаємо, 1 жовтня російський удар знищив у Києві дата-центр “Парковий”.

Об’єкт повністю припинив роботу, а дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках у ЄС.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про посилення захисту дата-центрів та інших об’єктів зв’язку.

За його словами, це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб.

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