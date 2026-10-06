Киевский дата-центр "Омега Телеком" прекращает работу после атаки РФ (фото)

"Должны констатировать факт: после массированной вражеской атаки Киевский дата-центр 'Омега Телеком' прекращает свою работу", - говорится в обращении к партнерам.

Компания продолжает восстанавливать каналы связи и доступ в Интернет на запасных площадках.

"Это сложный момент для нас, но мы не останавливаемся!", - подчеркнули в "Омега Телеком".

Справка. Дата-центр - это место, где стоят серверы, системы хранения данных и все оборудование для их работы. От таких объектов зависит работа сайтов, приложений, интернет-провайдеров, бизнеса и онлайн-торговли.

Россия атакует дата-центры в Украине уже не в первый раз. В последнюю неделю под удары попадали и другие подобные объекты.

Напомним, 1 октября российский удар уничтожил в Киеве дата-центр "Парковый".