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Киевский дата-центр "Омега Телеком" прекращает работу после атаки РФ (фото)

09:42 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: вражеская атака остановила киевский дата-центр (facebook.com/omegatelecom2012)

После массированной вражеской атаки в Киеве прекращает работу дата-центр Омега Телеком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Омега Телеком".

"Должны констатировать факт: после массированной вражеской атаки Киевский дата-центр 'Омега Телеком' прекращает свою работу", - говорится в обращении к партнерам.

Компания продолжает восстанавливать каналы связи и доступ в Интернет на запасных площадках.

"Это сложный момент для нас, но мы не останавливаемся!", - подчеркнули в "Омега Телеком".

Справка. Дата-центр - это место, где стоят серверы, системы хранения данных и все оборудование для их работы. От таких объектов зависит работа сайтов, приложений, интернет-провайдеров, бизнеса и онлайн-торговли.

Россия атакует дата-центры в Украине уже не в первый раз. В последнюю неделю под удары попадали и другие подобные объекты.

Напомним, 1 октября российский удар уничтожил в Киеве дата-центр "Парковый".

Объект полностью прекратил работу, а данные клиентов были развернуты на резервных площадках в ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об ужесточении защиты дата-центров и других объектов связи.

По его словам, это персональная ответственность чиновников и руководителей спецслужб.

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