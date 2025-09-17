Київський апеляційний суд наклав арешт на нерухомість Колесника

Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційні скарги компанії PE Investments Limited, скасувавши рішення Шевченківського районного суду Києва. Ним було накладено арешт на квартиру та машиномісце бізнесмена Дмитра Колесника в центрі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на справу № 7761/14303/25 в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Це рішення спрямоване на забезпечення позову в цивільній справі про визнання недійсними договорів дарування та купівлі-продажу нерухомості, яку нібито відчужив боржник для ухилення від виплати боргів за рішенням Лондонського міжнародного арбітражного суду.

Апеляційний суд дійшов висновку, що без арешту існує реальна загроза подальшого відчуження майна, що ускладнить виконання можливого рішення про повернення нерухомості у власність боржника - Дмитра Колесника. Арешт накладено на машиномісце (площа 12,5 кв. м, реєстраційний номер 67975080000) та квартиру (загальна площа 150,4 кв. м, реєстраційний номер 67932480000), які зараз належать Юлії Ковальовій.

Справа стосується спроби PE Investments Limited стягнути борги на суму понад 15 млн доларів США та 2,7 млн фунтів стерлінгів, підтверджені рішеннями Лондонського арбітражу 2020-2021 років. Ці рішення визнані в Україні постановою Касаційного цивільного суду від 28 липня 2022 року та ухвалою Київського апеляційного суду від 11 вересня 2023 року.

Позивач стверджує, що після подання арбітражного позову Колесник відчужив майно пов'язаним особам: машиномісце – доньці Катерині Колесник, квартиру - ТОВ "Акріс Агро", а згодом обидва об'єкти опинилися у Ковальової. Додатковим аргументом стала іпотека на майно, укладена Ковальовою наступного дня після подання позову в квітні 2025 року, що суд розцінив як свідчення ризику подальшого відчуження.

Представник позивача наголосив, що такі угоди мають фраудаторний характер і спрямовані на ухилення від виконання боргових зобов'язань. Відповідачі, включаючи ТОВ "Акріс Агро" та Ковальову, заперечували, але суд частково погодився з позивачем, відмовивши лише у вимозі щодо заборони проводити реєстраційні дії, оскільки вона дублює арешт.