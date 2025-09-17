Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимость Колесника
Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционные жалобы компании PE Investments Limited, отменив решение Шевченковского районного суда Киева. Им был наложен арест на квартиру и машиноместо бизнесмена Дмитрия Колесника в центре Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на дело № 7761/14303/25 в Едином государственном реестре судебных решений.
Это решение направлено на обеспечение иска в гражданском деле о признании недействительными договоров дарения и купли-продажи недвижимости, которую якобы отчудил должник для уклонения от выплаты долгов по решению Лондонского международного арбитражного суда.
Апелляционный суд пришел к выводу, что без ареста существует реальная угроза дальнейшего отчуждения имущества, что усложнит выполнение возможного решения о возвращении недвижимости в собственность должника - Дмитрия Колесника. Арест наложен на машиноместо (площадь 12,5 кв. м, регистрационный номер 67975080000) и квартиру (общая площадь 150,4 кв. м, регистрационный номер 67932480000), которые сейчас принадлежат Юлии Ковалевой.
Дело касается попытки PE Investments Limited взыскать долги на сумму более 15 млн долларов США и 2,7 млн фунтов стерлингов, подтвержденные решениями Лондонского арбитража 2020-2021 годов. Эти решения признаны в Украине постановлением Кассационного гражданского суда от 28 июля 2022 года и постановлением Киевского апелляционного суда от 11 сентября 2023 года.
Истец утверждает, что после подачи арбитражного иска Колесник отчуждал имущество связанным лицам: машиноместо - дочери Екатерине Колесник, квартиру - ООО "Акрис Агро", а впоследствии оба объекта оказались у Ковалевой. Дополнительным аргументом стала ипотека на имущество, заключенная Ковалевой на следующий день после подачи иска в апреле 2025 года, что суд расценил как свидетельство риска дальнейшего отчуждения.
Представитель истца отметил, что такие соглашения имеют фраудаторный характер и направлены на уклонение от выполнения долговых обязательств. Ответчики, включая ООО "Акрис Агро" и Ковалеву, возражали, но суд частично согласился с истцом, отказав лишь в требовании о запрете проводить регистрационные действия, поскольку оно дублирует арест.
Что известно о Колеснике
В 2020 году Дмитрий Колесник занял 69-е место в рейтинге 100 самых богатых украинцев, согласно оценкам Forbes, с состоянием около 120 млн долларов. Его главный актив - аграрная группа "Аграрные системные технологии" (АСТ), которая владеет одним из крупнейших земельных банков страны - более 110 тысяч гектаров.
В 2023 году имя Колесника появилось в базе "Миротворец" из-за вероятных связей с агробизнесом Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Его компании фигурируют в уголовных производствах, связанных с финансированием агрессора и коррупционными схемами аренды государственной земли