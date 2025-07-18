На київських Нивках пролунав сильний вибух: поліція пояснила, що сталось

Під час проведення огляду пошкоджено внаслідок обстрілу 17 червня будинку представник комунального підприємства виявив у ліфтовій шахті вибухонебезпечний предмет.

"На місце оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби столичної поліції, які вилучили касетний боєприпас. Зважаючи на те, що даний вид зброї є вкрай небезпечним при транспортуванні, поліцейські знищили його методом контрольованого підриву у парковій зоні із дотриманням усіх норм безпеки", - додає поліція.

Фото: на київських Нивках пролунав сильний вибух (t.me/gunpKyiv)