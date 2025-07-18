На київських Нивках пролунав сильний вибух: поліція пояснила, що сталось

Вибух, який пролунав у Шевченківському районі Києва, стався через контрольоване знешкодження ворожого боєприпасу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Києва.
Під час проведення огляду пошкоджено внаслідок обстрілу 17 червня будинку представник комунального підприємства виявив у ліфтовій шахті вибухонебезпечний предмет.
"На місце оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби столичної поліції, які вилучили касетний боєприпас. Зважаючи на те, що даний вид зброї є вкрай небезпечним при транспортуванні, поліцейські знищили його методом контрольованого підриву у парковій зоні із дотриманням усіх норм безпеки", - додає поліція.
Фото: на київських Нивках пролунав сильний вибух (t.me/gunpKyiv)
У ніч на 17 червня Київ був основним напрямком ворожого удару. Тоді терористи застосували 472 засоби повітряного нападу, серед яких:
Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знешкодити 428 цілей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.