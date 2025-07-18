На киевских Нивках прогремел сильный взрыв: полиция объяснила, что произошло

Во время проведения осмотра поврежденного в результате обстрела 17 июня дома представитель коммунального предприятия обнаружил в лифтовой шахте взрывоопасный предмет.

"На место оперативно прибыли специалисты взрывотехнической службы столичной полиции, которые изъяли кассетный боеприпас. Несмотря на то, что данный вид оружия является крайне опасным при транспортировке, полицейские уничтожили его методом контролируемого подрыва в парковой зоне с соблюдением всех норм безопасности", - добавляет полиция.

Фото: на киевских Нивках прогремел сильный взрыв (t.me/gunpKyiv)