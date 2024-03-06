Київські ВЛК затягували терміни проведення комісії, - Ляшко

Столичні військово-лікарські комісії затягували терміни проведення комісії. Серед іншого, вони працювали неповний робочий день, при цьому в них були відсутні електронні черги.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТСН".

"У Києві не вивели лікарів із ТЦК, не було електронної черги. Крім того, ми бачимо, що ВЛК працювали до 14:00, а потім чомусь закривалися. Це порушення норм", - заявив він.

Міністр додав, що робоча група Міністерства охорони здоровʼя зосередиться на вирішенні організаційних питань, які можна вирішити швидко.

"Згідно з нормами, під час проходження ВЛК на кожного пацієнта в системі електронної охорони здоров'я відкривають електронний медичний запис, який мають закрити протягом чотирьох днів", - заявив Ляшко.

Він додав, що у деяких клініках, законтрактованих для проведення ВЛК, зокрема в Києві, такі записи залишалися відкритими протягом 10 днів і більше.

Реформа військово-лікарських комісій в Україні

ВЛК наразі знаходяться чи не на тому ж рівні скандальності та корупційності, ніж колишні військкомати. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.

У вересні Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.

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