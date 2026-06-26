Київські виші у фокусі Scopus: які університети лідирують у престижному рейтингу 2026

Київський національний університет імені Тараса Шевченка незмінно залишається лідером. Причому ж він посів перше місце як серед вишів столиці, так і у всеукраїнському рейтингу Scopus 2026.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на рейтинг Scopus, опублікований на сайті "Освіта.юа".
Головне:
Результати ґрунтуються на моніторингу даних Scopus станом на квітень 2026 року. Університети ранжовані за індексом Гірша - показником, що базується на числі наукових публікацій та їхньому цитуванні.
База Scopus щодня індексує понад 30 тисяч наукових видань, що робить цей рейтинг одним із найбільш авторитетних показників наукової діяльності вишів.
У рейтингу київські виші демонструють високі показники наукової цитованості та публікаційної активності:
Раніше ми ділились повним списком рейтингу найкращих університетів за показниками Scopus 2026.
Переглядайте також рейтинг ВНЗ із найвищим балом для вступу, де прохідний поріг становить 140 і вище.