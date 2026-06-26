Киевские вузы в фокусе Scopus: какие университеты лидируют в престижном рейтинге 2026

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по-прежнему остается лидером. Причем же он занял первое место как среди вузов столицы, так и во всеукраинском рейтинге Scopus 2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Scopus, опубликованный на "Освіта.юа".
Главное:
Результаты основаны на мониторинге данных Scopus по состоянию на апрель 2026 года. Университеты ранжируются по индексу Хирша - показателю, основанному на количестве научных публикаций и их цитировании.
База Scopus ежедневно индексирует более 30 тысяч научных изданий, что делает этот рейтинг одним из самых авторитетных показателей научной деятельности вузов.
В рейтинге киевские вузы демонстрируют высокие показатели научной цитируемости и публикационной активности:
Ранее мы публиковали полный список рейтинга лучших университетов по показателям Scopus 2026.
Ознакомьтесь также с рейтингом вузов с самым высоким баллом для поступления, где проходной порог составляет 140 и выше.