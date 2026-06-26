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Київські виші у фокусі Scopus: які університети лідирують у престижному рейтингу 2026

08:07 26.06.2026 Пт
2 хв
Хто очолив список найкращих ВНЗ?
aimg Василина Копитко
Київські виші у фокусі Scopus: які університети лідирують у престижному рейтингу 2026 Київський національний університет імені Тараса Шевченка став лідером серед лідерів (фото: facebook.com kyiv.university)
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка незмінно залишається лідером. Причому ж він посів перше місце як серед вишів столиці, так і у всеукраїнському рейтингу Scopus 2026.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на рейтинг Scopus, опублікований на сайті "Освіта.юа".

Головне:

  • Лідери науки: Київський національний університет імені Тараса Шевченка очолює не лише київський, а й всеукраїнський рейтинг Scopus (індекс Гірша 147).
  • Топ-3 столиці: До трійки лідерів серед київських вишів також увійшли НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" (5-те місце загального рейтингу) та Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (12-те місце).
  • Методологія: Рейтинг базується на індексі Гірша, який враховує кількість наукових публікацій та їх цитованість у базі даних Scopus станом на квітень 2026 року.
  • Значущість: Показники Scopus є ключовим індикатором наукового рівня закладу, що свідчить про інтенсивність дослідницької діяльності та міжнародне визнання праць фахівців університету.

Методологія рейтингу

Результати ґрунтуються на моніторингу даних Scopus станом на квітень 2026 року. Університети ранжовані за індексом Гірша - показником, що базується на числі наукових публікацій та їхньому цитуванні.

База Scopus щодня індексує понад 30 тисяч наукових видань, що робить цей рейтинг одним із найбільш авторитетних показників наукової діяльності вишів.

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Топ-10 університетів Києва (за індексом Гірша)

У рейтингу київські виші демонструють високі показники наукової цитованості та публікаційної активності:

  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 1 місце (індекс Гірша 147)
  2. Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського" - 5 місце (індекс Гірша 83)
  3. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця - 12 місце (індекс Гірша 70)
  4. Національний університет "Київський авіаційний інститут" - 20 місце (індекс Гірша 57)
  5. Національний університет біоресурсів і природокористування України - 22 місце (індекс Гірша 55)
  6. Національний університет "Києво-Могилянська академія" - 29 місце (індекс Гірша 48)
  7. Київський національний університет будівництва і архітектури - 36 місце (індекс Гірша 42)
  8. Київський національний університет технологій та дизайну - 58 місце (індекс Гірша 35)
  9. Державний торговельно-економічний університет - 72 місце (індекс Гірша 31)
  10. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана - 74 місце (індекс Гірша 31)

Раніше ми ділились повним списком рейтингу найкращих університетів за показниками Scopus 2026.

Переглядайте також рейтинг ВНЗ із найвищим балом для вступу, де прохідний поріг становить 140 і вище.

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