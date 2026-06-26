Киевские вузы в фокусе Scopus: какие университеты лидируют в престижном рейтинге 2026
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по-прежнему остается лидером. Причем же он занял первое место как среди вузов столицы, так и во всеукраинском рейтинге Scopus 2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Scopus, опубликованный на "Освіта.юа".
Главное:
- Лидеры науки: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко возглавляет не только киевский, но и общеукраинский рейтинг Scopus (индекс Хирша 147).
- Топ-3 столицы: В тройку лидеров среди киевских вузов также вошли НТУУ "КПИ имени Игоря Сикорского" (5-е место в общем рейтинге) и Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (12-е место).
- Методология: Рейтинг основан на индексе Гирша, который учитывает количество научных публикаций и их цитируемость в базе данных Scopus по состоянию на апрель 2026 года.
- Значимость: Показатели Scopus являются ключевым индикатором научного уровня учреждения, что свидетельствует об интенсивности исследовательской деятельности и международном признании работ специалистов университета.
Методология рейтинга
Результаты основаны на мониторинге данных Scopus по состоянию на апрель 2026 года. Университеты ранжируются по индексу Хирша - показателю, основанному на количестве научных публикаций и их цитировании.
База Scopus ежедневно индексирует более 30 тысяч научных изданий, что делает этот рейтинг одним из самых авторитетных показателей научной деятельности вузов.
Топ-10 университетов Киева (по индексу Гирша)
В рейтинге киевские вузы демонстрируют высокие показатели научной цитируемости и публикационной активности:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 1-е место (индекс Гирша 147)
- Национальный технический университет Украины "КПИ имени Игоря Сикорского" - 5 место (индекс Гирша 83)
- Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца - 12-е место (индекс Гирша 70)
- Национальный университет "Киевский авиационный институт" - 20-е место (индекс Гирша 57)
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 22-е место (индекс Гирша 55)
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 29-е место (индекс Гирша 48)
- Киевский национальный университет строительства и архитектуры - 36-е место (индекс Гирша 42)
- Киевский национальный университет технологий и дизайна - 58-е место (индекс Гирша 35)
- Государственный торгово-экономический университет - 72-е место (индекс Гирша 31)
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 74-е место (индекс Гирша 31)
Ранее мы публиковали полный список рейтинга лучших университетов по показателям Scopus 2026.
Ознакомьтесь также с рейтингом вузов с самым высоким баллом для поступления, где проходной порог составляет 140 и выше.