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Киевские вузы в фокусе Scopus: какие университеты лидируют в престижном рейтинге 2026

08:07 26.06.2026 Пт
2 мин
Кто возглавил рейтинг лучших вузов?
aimg Василина Копытко
Киевские вузы в фокусе Scopus: какие университеты лидируют в престижном рейтинге 2026 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко стал лидером среди лидеров (фото: facebook.com kyiv.university)
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по-прежнему остается лидером. Причем же он занял первое место как среди вузов столицы, так и во всеукраинском рейтинге Scopus 2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Scopus, опубликованный на "Освіта.юа".

Главное:

  • Лидеры науки: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко возглавляет не только киевский, но и общеукраинский рейтинг Scopus (индекс Хирша 147).
  • Топ-3 столицы: В тройку лидеров среди киевских вузов также вошли НТУУ "КПИ имени Игоря Сикорского" (5-е место в общем рейтинге) и Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (12-е место).
  • Методология: Рейтинг основан на индексе Гирша, который учитывает количество научных публикаций и их цитируемость в базе данных Scopus по состоянию на апрель 2026 года.
  • Значимость: Показатели Scopus являются ключевым индикатором научного уровня учреждения, что свидетельствует об интенсивности исследовательской деятельности и международном признании работ специалистов университета.

Методология рейтинга

Результаты основаны на мониторинге данных Scopus по состоянию на апрель 2026 года. Университеты ранжируются по индексу Хирша - показателю, основанному на количестве научных публикаций и их цитировании.

База Scopus ежедневно индексирует более 30 тысяч научных изданий, что делает этот рейтинг одним из самых авторитетных показателей научной деятельности вузов.

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Топ-10 университетов Киева (по индексу Гирша)

В рейтинге киевские вузы демонстрируют высокие показатели научной цитируемости и публикационной активности:

  1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 1-е место (индекс Гирша 147)
  2. Национальный технический университет Украины "КПИ имени Игоря Сикорского" - 5 место (индекс Гирша 83)
  3. Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца - 12-е место (индекс Гирша 70)
  4. Национальный университет "Киевский авиационный институт" - 20-е место (индекс Гирша 57)
  5. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 22-е место (индекс Гирша 55)
  6. Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 29-е место (индекс Гирша 48)
  7. Киевский национальный университет строительства и архитектуры - 36-е место (индекс Гирша 42)
  8. Киевский национальный университет технологий и дизайна - 58-е место (индекс Гирша 35)
  9. Государственный торгово-экономический университет - 72-е место (индекс Гирша 31)
  10. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 74-е место (индекс Гирша 31)

Ранее мы публиковали полный список рейтинга лучших университетов по показателям Scopus 2026.

Ознакомьтесь также с рейтингом вузов с самым высоким баллом для поступления, где проходной порог составляет 140 и выше.

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