Киевские вузы в фокусе Scopus: какие университеты лидируют в престижном рейтинге 2026

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по-прежнему остается лидером. Причем же он занял первое место как среди вузов столицы, так и во всеукраинском рейтинге Scopus 2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Scopus, опубликованный на " Освіта.юа ".

Главное: Лидеры науки: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко возглавляет не только киевский, но и общеукраинский рейтинг Scopus (индекс Хирша 147).

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко возглавляет не только киевский, но и общеукраинский рейтинг Scopus (индекс Хирша 147). Топ-3 столицы: В тройку лидеров среди киевских вузов также вошли НТУУ "КПИ имени Игоря Сикорского" (5-е место в общем рейтинге) и Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (12-е место).

В тройку лидеров среди киевских вузов также вошли НТУУ "КПИ имени Игоря Сикорского" (5-е место в общем рейтинге) и Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (12-е место). Методология: Рейтинг основан на индексе Гирша, который учитывает количество научных публикаций и их цитируемость в базе данных Scopus по состоянию на апрель 2026 года.

Рейтинг основан на индексе Гирша, который учитывает количество научных публикаций и их цитируемость в базе данных Scopus по состоянию на апрель 2026 года. Значимость: Показатели Scopus являются ключевым индикатором научного уровня учреждения, что свидетельствует об интенсивности исследовательской деятельности и международном признании работ специалистов университета.

Методология рейтинга

Результаты основаны на мониторинге данных Scopus по состоянию на апрель 2026 года. Университеты ранжируются по индексу Хирша - показателю, основанному на количестве научных публикаций и их цитировании.

База Scopus ежедневно индексирует более 30 тысяч научных изданий, что делает этот рейтинг одним из самых авторитетных показателей научной деятельности вузов.

Топ-10 университетов Киева (по индексу Гирша)

В рейтинге киевские вузы демонстрируют высокие показатели научной цитируемости и публикационной активности: