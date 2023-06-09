Київські укриття обладнають автоматизованою системою доступу: що відомо

"Такі кодові системи вже розпочали тестувати у Дарницькому районі. І далі запровадимо їх в усьому місті", - розповів заступник голови КМДА.

За словами Пантелеєва, сьогодні автоматизованою системою доступу можна обладнати близько 3 тисяч укриттів й сховищ.

Зокрема в столиці планують позапланову інвентаризацію підвальних та цокольних приміщень, щоб ними доповнити фонд захисних споруд, якщо це буде технічно можливо.

"Використання ворогом балістичної зброї спонукає нас створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей насамперед у спальних районах міста", - пояснив заступник голови КМДА.

Також міська влада планує придбати близько двох сотень модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.

Перевірка укриттів в Києві

1 червня, внаслідок ракетного удару по Деснянському району Києва, загинули троє людей: дві жінки й 9-річна дівчинка. Пізніше з'ясувалось, що загиблі намагались потрапити до укриття, де хотіли сховатись від обстрілу, однак воно було зачиненим.

3 червня в Києві стартувала комісія щодо перевірки укриттів й сховищ. Вона оцінює їх доступність та базові параметри. Протягом 10 днів комісія вибірково перевірятиме щодня кожен район столиці.

Також на базі Департаменту муніципальної безпеки КМДА вирішили сформувати 10 мобільних груп за участі цивільних активістів, які перевірятимуть стан й доступність укриттів.