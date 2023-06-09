Киевские укрытия оборудуют автоматизированной системой доступа: что известно

"Такие кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе. И дальше введем их во всем городе", - рассказал заместитель главы КГГА.

По словам Пантелеева, сегодня автоматизированной системой доступа можно оборудовать около 3 тысяч укрытий и хранилищ.

В частности, в столице планируют внеплановую инвентаризацию подвальных и цокольных помещений, чтобы ими дополнить фонд защитных сооружений, если это будет технически возможно.

"Использование врагом баллистического оружия побуждает нас создавать дополнительные укрытия в оперативной доступности для людей прежде всего в спальных районах города", - пояснил заместитель председателя КГГА.

Также городские власти планируют приобрести около двух сотен модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.

Проверка укрытий в Киеве

1 июня, в результате ракетного удара по Деснянскому району Киева, погибли три человека: две женщины и 9-летняя девочка. Позже выяснилось, что погибшие пытались попасть в укрытие, где хотели спрятаться от обстрела, однако оно было закрыто.

3 июня в Киеве стартовала комиссия по проверке укрытий и хранилищ. Она оценивает их доступность и базовые параметры. В течение 10 дней комиссия будет проверять ежедневно каждый район столицы.

Также на базе Департамента муниципальной безопасности КГГА решили сформировать 10 мобильных групп с участием гражданских активистов, которые будут проверять состояние и доступность укрытий.