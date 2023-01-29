Київська кільцева електричка затримується через НП

У неділю, 29 січня, Київська кільцева електричка затримується поблизу ст. "Зеніт" у напрямку ст. "Почайна".

"Затримується один з наших електропоїздів поблизу ст. Зеніт у напрямку ст. Почайна", - йдеться в повідомленні.

В Telegram-каналі, нагадали, що гуляння по коліях у нетверезому стані - "погана ідея навіть для недільного ранку".